Сергунина пригласила молодежь поучаствовать в профориентационных программах Москвы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве реализуется множество профориентационных инициатив для молодежи. Программы охватывают различные сферы, включая предпринимательство, культуру, инновации, туризм и медиа, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Город предлагает молодым москвичам все возможности для самореализации. Например, начинающие специалисты проходят обучающие курсы, стажируются в мэрии Москвы и ведущих компаниях, получают консультации экспертов, участвуют в карьерных форумах и выставках", – подчеркнула вице-мэр.

Например, одной из ведущих площадок, где можно познакомиться с перспективными профессиями, стал инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. Локация предлагает посетителям возможность получить знания и практические навыки для работы в информационных технологиях, дизайне, видеопродакшене, аналитике данных, автоматизации бизнес-процессов, а также маркетинге и других сферах. За 2025 год к программам "Технограда" присоединились 12 тысяч человек.

Вместе с тем для столичной молодежи предусмотрена программа стажировок в правительстве Москвы, включающая 8 направлений, среди которых "Медийный город", "Городская экономика" и "HR-город". При этом особенно популярным стало направление "ИТ-город", на которое в новом потоке поступило более 10 тысяч заявок.

Другой возможностью узнать о перспективных профессиях является добровольный квалификационный экзамен по более чем 70 специальностям – от инженерии до ИТ-аналитики и архитектуры. При успешной сдаче участники получают сертификат, подтверждающий профессиональные навыки, а также рекомендацию для трудоустройства на предприятиях-партнерах теста.

В свою очередь, акция "День без турникетов" приглашает посетить бесплатные экскурсии на производства микропроцессоров и авиационных систем, в научные лаборатории, творческие мастерские и другие организации. В рамках мероприятий там можно пообщаться с сотрудниками и руководителями. Инициатива направлена не только на заинтересованность молодежи, но и на привлечение в коллективы квалификационных кадров. В 2025-м более в акции приняли участие 140 компаний.

Также в минувшем году в Москве появился обновленный портал "Молодежь Москвы". С его помощью можно получить профессиональные советы по созданию резюме и подготовке к интервью, найти вакансии крупных компаний, а также забронировать места для работы и творчества.

Помимо этого, на платформе размещена афиша хакатонов, фестивалей и мастер-классов. Среди наиболее масштабных профориентационных мероприятий 2025 года – форум-выставка "Город. Карьера. Бизнес". Участникам этого события представились возможности узнать о трудоустройстве, посетить мастер-классы и принять участие в панельных обсуждениях.

Еще одной новинкой 2025-го стал онлайн-проект "Карьера в ИТ". Он предоставляет соискателям возможность подтвердить свою квалификацию, а работодателям – оценить знания кандидатов. По результатам тестирования участникам выдается сертификат с указанием уровня их компетенций.

Реализация инициатив продолжалась и в январе текущего года. В частности, в первый месяц в мегаполисе прошел Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест". Мероприятие собрало более 10 тысяч участников, включая предпринимателей, экспертов, студентов и начинающих специалистов. Программа состояла из мастер-классов, презентаций инновационных технологий от городских стартапов и других активностей.

Вместе с тем туристическая отрасль представлена в проекте "Московская школа гостеприимства". В ее рамках реализуется интенсив "Твой старт в туризме", включающий лекции, практические занятия и карьерные мероприятия.

Ранее москвичам предложили поделиться идеями по шести направлениям проекта "Молодежь Москвы", который помогает создать условия для личностного и карьерного роста молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Например, тема "Молодежь Москвы. Развитие" открыта для инициатив, посвященных реализации интеллектуальных и образовательных проектов. Они позволяют проявить потенциал и создать условия для личностного роста.