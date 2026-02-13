Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве потеплело до плюсовой температуры. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Впервые с начала года столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ поднялся выше 0 градусов. На данный момент температура составляет 0,1 градуса.

При этом в этом году столбик термометра смог максимально подняться до минус 1,4 градуса. Такой показатель был зафиксирован днем 4 января.

Оттепель наступила в Московском регионе из-за западно-восточного переноса воздушных масс и серии волновых циклонов. Помимо теплой погоды, в Москве и Подмосковье наблюдаются обильные осадки.

По прогнозам синоптиков, в течение дня воздух может прогреться в столице до плюс 3 градусов. При этом ожидается снег и мокрый снег, а местами не исключен и первый в этом году дождь. Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду.

