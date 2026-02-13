Форма поиска по сайту

13 февраля, 17:16

Транспорт

Движение трамваев от метро "Авиамоторная" до МЦД Новогиреево восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение трамваев по направлению от метро "Авиамоторная" до МЦД Новогиреево полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Также, как уточняется, восстановлено движение по маршруту на проспекте Буденного.

Трамвайное сообщение на данном участке временно шло с задержкой в пятницу, 13 февраля. Отмечались сбои в расписании движения на маршрутах № 2, 12, 36, 37, 38 и 50.

Ранее стало известно, что трамваи "Витязь-Москва" станут автономными. Специалисты дооснастят системой накопления энергии 20 трехсекционных единиц транспорта.

Техника выйдет на Московские трамвайные диаметры Т1 и Т2, где сможет работать без контактной сети. Благодаря трамваям снизится нагрузка на инфраструктуру.

