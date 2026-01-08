Собянин рассказал, какие трамвайные линии откроются в Москве в ближайшее время

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Второй трамвайный диаметр T2 планируется запустить в Москве в ближайшее время. Он протянется от станции Новогиреево МЦД до станции метро "Чертановская" и станет новой самой длинной линией в мире, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, в 2026 году на маршрутах Краснопресненской сети начнут курсировать 15 беспилотных трамваев, а к 2030 году беспилотными технологиями будут оснащены две трети парка столичных трамваев.

"С 2017 года в столицу поступило более 550 современных низкопольных трамваев "Витязь-Москва" и "Львенок-Москва", включая 50 автономных вагонов, которые пришли в 2025 году", – подчеркнул мэр столицы.

В текущем году город закупит еще 50 "Львят" и завершит обновление парка. При этом до конца 2027 года планируется открыть еще две трамвайные линии на северо-востоке и востоке Москвы. Первый новый участок пройдет по шоссе Энтузиастов от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское, второй – по улице Академика Королева до телецентра и станции Останкино МЦД.

"Новые линии улучшат транспортную доступность этих районов, обеспечат новые удобные маршруты и пересадки на другие линии метро, МЦК и МЦД", – указал градоначальник.

Кроме того, Собянин подвел итоги 2025 года для московского трамвая, указав, что город реализовал проекты, которые определят будущее этого вида транспорта.

В сентябре трамвай впервые вышел на проспект Академика Сахарова, где заработал первый в России участок путей без контактной сети, связавший Площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром. Длина новой линии составила 2,1 километра. Она улучшила транспортную доступность офисов, расположенных в этом районе.

Второй участок бесконтактной сети длиной 2,1 километра открылся на улице Трифоновской в декабре. Маршрут № 5 связал станцию метро "Рижская"», Российский университет транспорта (МИИТ) и Белорусский вокзал. Движение на участках осуществляют новые трамваи "Львенок-Москва" с автономным ходом.

В ноябре в столице заработал первый Московский трамвайный диаметр Т1 длиной 27 километров. Он связал Метрогородок со станцией метро "Университет". Т1 стал востребованным и популярным маршрутом в Москве. По будням на нем совершается около 77 тысяч поездок.

Кроме того, в сентябре по маршруту № 10 был запущен первый в России полностью беспилотный трамвай. С того момента он перевез свыше 55 тысяч человек, а с начала испытаний проехал более 23 тысяч километров без единого нарушения правил дорожного движения.

Также еще два беспилотных трамвая-лаборатории курсируют на маршрутах № 30, 27, 23, 15, 31. В тестовом режиме был запущен и четвертый беспилотный трамвай – трехсекционный "Витязь-Москва".

В апреле после масштабной реконструкции открылось трамвайное депо имени П.Л. Апакова. Специалисты сохранили исторический облик здания, разместив внутри современное и технологичное депо. Теперь трамваи работают на новых маршрутах № 5 и Т1.

Мэр Москвы добавил, что столичный трамвай стал эффективным и надежным транспортом.

Ранее стало известно, что беспилотные трамваи-лаборатории проехали по Москве уже более 500 километров. Они в тестовом режиме помогают создать высокоточную карту для беспилотного общественного транспорта. Сейчас такие трамваи курсируют по пяти столичным маршрутам. Они собрали около двух терабайт данных, которые будут обработаны нейросетью. На карте зафиксировано свыше тысячи объектов – светофоры, пешеходные переходы, трамвайные остановки.

