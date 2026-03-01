Трамп пригрозил Ирану ударом "невиданной ранее силы"

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп предупредил Иран в Truth Social о возможной атаке "невиданной силы", если Исламская Республика нанесет еще более сильные удары, чем когда-либо ранее.

В свою очередь, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, обращаясь в эфире госТВ к Трампу и израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху, заявил, что США и Израиль перешли все красные линии. Он также уточнил, что Иран был готов к любому развитию событий, в том числе к гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

"Принявший мученическую смерть имам Хаменеи был верующим и непоколебимым, мы продолжим решительно следовать по его пути", – добавил Галибаф, передает телеканал Al Alam.

Председатель иранского парламента уточнил, что Вооруженные силы Ирана продолжат наносить удары по американским и израильским объектам. Галибаф заявил, что США и Израиль заплатят за то, что "перешли красную линию".

В свою очередь, как сообщило агентство INA, правительство Ирака объявило трехдневный траур из-за гибели верховного лидера Ирана. Издание напомнило, что большая часть населения страны – мусульмане-шииты.

Трамп ранее сообщил о гибели Хаменеи в результате ударов США и Израиля по территории Ирана. Позже гостелевидение Исламской Республики подтвердило гибель верховного лидера после удара по его резиденции утром 28 февраля.

Правительство Ирана объявило 40-дневный траур. Кроме того, в знак скорби следующие 7 дней в Иране будут нерабочими. Иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал, что убийство Хаменеи не останется безнаказанным.

Израильская сторона и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке". В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Исламской Республики безответственным шагом.

