Президент Ирана Пезешкиан заявил, что убийство Хаменеи не останется без ответа

Фото: ТАСС/Zuma

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не останется безнаказанным. Об этом заявил в своем телеграм-канале иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Это ужасное преступление не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира. Мы заставим раскаяться тех, кто организовал и осуществил это преступление", – написал Пезешкиан.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о гибели Хаменеи в результате ударов США и Израиля по территории исламской республики. Позже государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера. Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции утром 28 февраля.

Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера страны. Кроме того, в знак скорби следующие 7 дней в Иране будут нерабочими.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.