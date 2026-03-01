CNN: один человек погиб и 121 пострадал от ударов Ирана по Израилю

Фото: AP Photo/Tomer Neuberg

Один человек погиб и еще как минимум 121 пострадал в Израиле в результате авиаударов со стороны Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильскую службу скорой помощи.

По словам медиков, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные раненые – в легкой.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.