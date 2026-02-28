Собянин: обеспечили электроэнергией и допмощностью более 11 тысяч объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что в 2025-м электроэнергией и дополнительной мощностью было обеспечено свыше 11 тысяч объектов.

Среди этих объектов – Национальный космический центр имени В. В. Терешковой, Московская судостроительная верфь, недавно отреставрированное здание Центрального телеграфа, стадион "Металлург" и центральная площадь спорткомплекса "Лужники".

Кроме того, были подключены к электросетям примерно 2,5 тысячи новостроек, в том числе по программе реновации, а также строящиеся станции Троицкой, Бирюлевской, Рублево-Архангельской и Арбатско-Покровской линий метро. Помимо этого, электроэнергия появилась в 13 объектах с зарядной инфраструктурой для электробусов и у 11 круглогодичных спортплощадок нового формата

Дополнительной мощностью была обеспечена 51 новая школа и иные объекты. Для этого было проложено более 420 километров кабельных линий и введено в эксплуатацию свыше 100 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

По словам мэра, от специалистов в энергетической отрасли Москвы требуется большая и кропотливая работа, чтобы обеспечить электроэнергией и дополнительной мощностью новые станции метро, дома, школы, детсады, больницы, производственные кластеры и отреставрированные исторические объекты.

В текущем году специалисты обновят свыше 3 700 трансформаторных и распределительных подстанций в Москве в рамках мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электроэнергии. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

Специалисты, в частности, проводят текущий ремонт и капремонт силовых трансформаторов, заземляющих устройств и электрооборудования. Они меняют изоляторы, средства релейной защиты и автоматики, а также контролируют и приводят в порядок изоляцию и контактные соединения, красят металлоконструкции. Работы проводятся каждый год с апреля по декабрь.

