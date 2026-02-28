Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 17:41

Мэр Москвы

Собянин: обеспечили электроэнергией и допмощностью более 11 тысяч объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что в 2025-м электроэнергией и дополнительной мощностью было обеспечено свыше 11 тысяч объектов.

Среди этих объектов – Национальный космический центр имени В. В. Терешковой, Московская судостроительная верфь, недавно отреставрированное здание Центрального телеграфа, стадион "Металлург" и центральная площадь спорткомплекса "Лужники".

Кроме того, были подключены к электросетям примерно 2,5 тысячи новостроек, в том числе по программе реновации, а также строящиеся станции Троицкой, Бирюлевской, Рублево-Архангельской и Арбатско-Покровской линий метро. Помимо этого, электроэнергия появилась в 13 объектах с зарядной инфраструктурой для электробусов и у 11 круглогодичных спортплощадок нового формата

Дополнительной мощностью была обеспечена 51 новая школа и иные объекты. Для этого было проложено более 420 километров кабельных линий и введено в эксплуатацию свыше 100 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

По словам мэра, от специалистов в энергетической отрасли Москвы требуется большая и кропотливая работа, чтобы обеспечить электроэнергией и дополнительной мощностью новые станции метро, дома, школы, детсады, больницы, производственные кластеры и отреставрированные исторические объекты.

В текущем году специалисты обновят свыше 3 700 трансформаторных и распределительных подстанций в Москве в рамках мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электроэнергии. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

Специалисты, в частности, проводят текущий ремонт и капремонт силовых трансформаторов, заземляющих устройств и электрооборудования. Они меняют изоляторы, средства релейной защиты и автоматики, а также контролируют и приводят в порядок изоляцию и контактные соединения, красят металлоконструкции. Работы проводятся каждый год с апреля по декабрь.

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика