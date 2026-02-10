Форма поиска по сайту

10 февраля, 10:53

Экономика

Минэнерго формирует резерв энергомощности для развития Москвы

Фото: depositphotos/gyn9037

Министерство энергетики РФ, правительство Москвы и администрация Московской области вместе с профильными компаниями реализуют комплекс мер, направленных на повышение надежности сетей и объектов генерации в столичном регионе. Это даст возможность для создания стратегического резерва мощности и развития энергосистемы, сообщили ТАСС в Минэнерго.

По данным ведомства, план включает строительство новой магистральной сетевой инфраструктуры. В частности, речь идет о линиях электропередачи постоянного тока, а также о наращивании генерирующих мощностей.

Как пояснили в ведомстве, эти меры позволят повысить устойчивость энергосистемы, а также покрыть прогнозируемый к 2031 году дефицит электроэнергии и мощности.

Вместе с тем столичное правительство рассматривает возможность введения запрета на подключение новых центров обработки данных (ЦОД), передает газета "Коммерсант". При этом предлагаемое ограничение не коснется вычислительных мощностей, используемых для майнинга.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно увеличили энергомощность кинопарка "Москино" в ТиНАО. Там построили 5 блочных двухтрансформаторных подстанций и проложили свыше 10 километров кабельных линий.

