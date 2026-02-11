Сергей Собянин вручил городские премии молодым ученым

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы за 2025 год молодым ученым в честь Дня российской науки. Церемония состоялась в Мраморном зале мэрии.

"Я поздравляю вас с прошедшим праздником – Днем российской науки и, главное, с вашими заслуженными наградами – с победой в конкурсе на премию города Москвы. Конкурс был непростым. На каждое место претендовали около 30 заявителей. Так что вы победили в серьезной, честной конкурентной борьбе. Поздравляю вас с этим", – начал свою речь мэр.

Развитие науки, продолжил он, всегда было приоритетной задачей в стране. Однако особую важность оно получило в условиях спецоперации и санкционного давления. В частности, градоначальник подчеркнул необходимость прогресса для технологического суверенитета и безопасности России.

"Наша страна может быть только сильной и конкурентной, и никакой другой. И без своей науки, без прорывных открытий, без молодых ученых нам эту задачу не решить", – высказался Собянин.

На сегодняшний день в столице продолжается активное развитие инфраструктуры, связанной с инновациями и наукой. Уже создано около 50 современных технопарков и открыт новый Центр российской космонавтики, идут работы над новыми кампусами МГТУ имени Н. Э. Баумана и создается технологическая долина МГУ, а также возводятся новые объекты на территории "Сколково".

Параллельно с этим власти города уделяют внимание и другим важным проектам, включая Московский инновационный кластер.

"Но всегда проблемой для нашей науки было отсутствие возможности или недостаточные возможности для внедрения в производство своих открытий. Москва 5 лет тому назад приняла решение не только приостановить деиндустриализацию города, но и вернуть сюда ведущие компетенции в различных отраслях", – отметил Собянин.

В рамках реализации данной цели власти добились удвоения обрабатывающих производств и усилили рост новых предприятий, ежегодно вводя в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров промышленных объектов. Причем особое внимание уделяется развитию космической, авиационной, машиностроительной, микроэлектронной и фармацевтической отраслей.

"И даже вернули в Москву судостроительную отрасль. Я уверен, что ваш талант, ваши открытия найдут применение в нашем городе", – заключил мэр, еще раз поблагодарив молодых ученых за их труд, талант и вклад в развитие столицы.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, премии каждый год присуждаются за выдающиеся достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях естественных, технических и гуманитарных наук. Также награды вручаются за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, которые способствуют повышению эффективности работы в реальном секторе экономики и социальной сфере столицы.

Претендовать на премию могут молодые ученые из мегаполиса в возрасте до 35 лет и доктора наук до 40 лет. С 2025 года ее размер был увеличен с 2 до 4 миллионов рублей. При этом в случае присуждения награды коллективу, она делится поровну между всеми участниками, а дипломы вручаются каждому из них.

Ежегодно присуждается 50 премий в 22 номинациях. В 2025-м заявки подали свыше 1,4 тысячи сотрудников из более чем 300 организаций. Лауреатами стали 77 исследователей, чьи разработки уже доказали свою эффективность на практике. Всего за время проведения конкурса с 2013 года было подано более 9 тысяч заявок, а награды получили 835 молодых ученых.

Ранее Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день отечественные научные решения зачастую превосходят иностранные аналоги. Он отметил, что нужно развивать отечественные платформы в области химии и новых материалов, чтобы страна вошла в число лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития.