05 февраля, 15:34

Наука

Путин пошутил о сложных терминах во время награждения ученых в Кремле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время церемонии вручения премий молодым ученым в Кремле с юмором высказался о сложности научных направлений лауреатов.

Среди деятелей науки, получивших премию, оказались представители МГУ имени М. В. Ломоносова – Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Коллектив отметили за открытие и исследование обобщенных биллиардов, а также за работы по топологическому моделированию гамильтоновых систем.

Во время вручения награды Ведюшкиной глава государства передал ей цветы и знак лауреата, после чего коротко пообщался с ученой и пошутил о сложности ее специализации.

"Я говорю: Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь. Она говорит: Ничего страшного, главное, что я выговариваю. И правда", – сказал Путин.

Премия президента РФ для молодых ученых была учреждена в 2008 году. Ее размер составляет 5 миллионов рублей.

Награда присуждается за исследования, которые вносят значимый вклад в развитие науки и технологий, создание новых образцов техники и укрепление инновационного потенциала экономики и социальной сферы страны, а также обороноспособности.

Ранее в Москве состоялась церемония вручения премий в области физкультуры и спорта. Мероприятие было приурочено ко Дню зимних видов спорта. Он отмечается 7 февраля, в дату открытия XXII зимней Олимпиады в Сочи. Награды вручал заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

властьнаука

