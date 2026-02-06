Москвичи почтили память жертв теракта на станции метро "Автозаводская"

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Москвичи приходят к станции метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии, чтобы возложить цветы и почтить память погибших в результате террористического акта в 2004 году. К вечеру пятницы, 6 февраля, у памятной таблички появилось большое количество цветов.

В память о жертвах трагедии, произошедшей ровно 22 года назад, горожане зажгли свечу и установили ее у мемориальной таблички с именами погибших.

Террористический акт произошел утром 6 февраля 2004-го, когда террорист-смертник взорвал бомбу в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая".

Сразу после этого во втором вагоне начался пожар, а третий оказался сдавлен взрывной волной, которая отразилась от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибли 42 человека, включая самого боевика. Еще 250 человек пострадали.

Ранее в Москве почтили память погибших в результате теракта 8 августа 2000 года, произошедшего в подземном переходе под Пушкинской площадью. Неизвестные мужчины оставили сумку со взрывным устройством возле киосков.

В результате взрыва произошел пожар. Погибли 7 человек, позже еще 6 скончались в больницах. Всего пострадали 118 человек, а 62 из них были госпитализированы. Взрыв был официально признан террористическим актом в 2005 году.

