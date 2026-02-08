В Госдуме выступили с идеей "перепрофилирования" Дня всех влюбленных

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Праздник 14 февраля в России можно "перепрофилировать", уйдя от упоминания святого Валентина. С такой инициативой в интервью ТАСС выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По мнению парламентария, 14 февраля уже прижилось в России, но лишь из-за отсутствия аналогичной даты для признаний в чувствах. Однако, как отметила Буцкая, можно "немного изменить ориентиры", сохранив возможность проявлять симпатию и делать предложения руки и сердца, но не вспоминая "неоднозначную историю" Валентина.

"Мы вполне можем 14 февраля сделать праздником тех, для кого слова "любовь", "семья", "дети" – важнейшие в жизни", – подчеркнула депутат.

В качестве альтернативных названий она предложила "День любви" или "День плюшевой игрушки", что, по ее словам, добавит празднику нежности. При этом Буцкая напомнила о существовании в российском календаре другого праздника – Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля в память о святых Петре и Февронии.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что город Сочи стал самым популярным направлением для поездок у россиян на День всех влюбленных в 2026 году. Там отметили, что туристы в основном едут на 3–4 ночи, выбирают видовые номера, спа-программы, рестораны с красивыми панорамами, отели с инфраструктурой "все рядом.