08 февраля, 08:44

Наука
Ученый Богачев: постоянно удерживать спутник на обратной стороне Солнца слишком сложно

Ученый рассказал, почему обратная сторона Солнца недоступна для наблюдений

Фото: depositphotos/magann

Обратная сторона Солнца недоступна для наблюдений, потому что постоянно удерживать там спутник было бы слишком сложно. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

"То, что происходит там, прямым наблюдениям недоступно", – приводит слова ученого РИА Новости.

Богачев отметил, что с обратной стороны Солнца невозможны стационарные орбиты. Одна из точек либрации, L3, находится на противоположной стороне орбиты Земли. Но с ней невозможна радиосвязь без ретранслятора.

Наблюдать за обратной стороной Солнца можно с помощью аппаратов, которые обращаются вокруг звезды. Ученый напомнил, что раньше у человечества было три таких спутника – Solar Orbiter, STEREO-A и STEREO-B, однако последний вышел из строя.

По словам Богачева, крупные вспышки на обратной стороне Солнца тем не менее видны. При этом точно измерить балл таких вспышек невозможно.

Ранее на обратной стороне Солнца был зафиксирован мощный взрыв. Ученые предположили, что активный центр, где произошел взрыв, вряд ли доживет до того момента, когда его влияние достигнет Земли.

Кроме того, несколько дней назад на Солнце было зафиксировано 15 вспышек. В том числе одна из них была самого высокого класса Х.

На Солнце за сутки зафиксировали 17 сильных вспышек

