Фото: kremlin.ru

Злоупотребление доминирующим положением доллара достигло беспрецедентных масштабов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Дипломат напомнил, что подход властей России основан на принципах, которые сформулировал Владимир Путин, исходя из национальных интересов. В частности, Москва отвергает методы торговых, экономических и валютных конфликтов.

"Потому что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах. Главное – американцы этого не стесняются", – заключил Лавров.

В конце прошлого года министр заявлял, что Россия вынуждена развивать альтернативные доллару платежные системы, поскольку эта валюта используется в качестве политического оружия.

Лавров упомянул, что во время второго срока президентства американский лидер Дональд Трамп критиковал страны БРИКС за "вызов господству и доминированию доллара". В ответ на это, как отметил глава МИД, Путин указывал, что Россия не отказывалась от доллара, а была "отрезана" от него из-за злоупотребления его статусом мировой резервной валюты.

