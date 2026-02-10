Форма поиска по сайту

10 февраля, 13:11

Шоу-бизнес
Полина Диброва призналась, что решилась на развод с телеведущим из-за новой любви

Полина Диброва рассказала, почему решила развестись с телеведущим

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/polinadibrova

Модель и блогер Полина Диброва рассказала в интервью "Газете.ру", когда поняла, что ей нужно развестись с телеведущим Дмитрием Дибровым.

По ее словам, она осознала, что необходимо прекращать отношения в тот момент, когда обратила внимание на другого мужчину.

"Как только женщина начинает замечать кого-то еще, допускает в свое поле другого мужчину, становится очевидно: что-то уже происходит не так, как должно быть", – добавила модель.

После этого, как заявляет блогер, начинается внутренняя работа, которая может проводиться как индивидуально, так и в паре. Совместные диалоги, по словам Дибровой, возможны только в случае, если люди могут поговорить и признаться, чего им не хватило или что пошло не так.

Модель отмечает, что подобные беседы позволяют вывести отношения на другой уровень, особенно в случае длительных отношений. Однако блогер уточнила, что в ее ситуации решение было принято осознанно.

"Не импульс, не страсть, не манипуляция. Это было абсолютно осознанное понимание своего выбора и принятое решение, от которого я никогда не откажусь. Я просто влюбилась. Влюбилась и не смогла держать это чувство внутри себя", – заключила Диброва, добавив, что честно рассказала телеведущему о своих чувствах к другому мужчине.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Все вопросы по разделу имущества были урегулированы по взаимному согласию. Трое сыновей пары – 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья – будут проживать с матерью.

Разлад в семье начался после ухода модели к бизнесмену Роману Товстику. Несмотря на это, телеведущий поблагодарил экс-супругу за все годы, прожитые вместе. Он отметил, что штамп в паспорте не изменил его чувств.

Телеведущий Дибров выставил на продажу особняк после развода

