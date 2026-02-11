Форма поиска по сайту

11 февраля, 10:53

Наука
Ученый Белов: лед в Балтийском море начнет таять при температуре от минус 5 до 0 градусов

Ученый рассказал, когда начнет таять лед в Балтийском море

Фото: ТАСС/РАР/ЕРА/Andrzej Jackowski

Лед на Балтийском море начнет таять, когда температура в Калининградской области поднимется до промежутка от минус 5 до 0 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник Научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени Канта Николай Белов.

Как пояснил эксперт, для старта этого процесса не обязательно наличие положительных температурных значений, как, например, для пресноводных водоемов. По его словам, все дело в морской воде, которая обладает большей соленостью.

Белов также привел прогнозы синоптиков, согласно которым в феврале в Калининградской области ожидается нестабильная погода с чередованием оттепелей и небольших морозов.

"Лед встал за последние дней десять, ну две недели. Этого слишком мало. Если будут подходящие температуры, в принципе, ему хватит буквально двух недель, чтобы осталась узенькая полосочка у берега. И все", – добавил ученый.

Ранее эксперты зафиксировали образование льда на северо-западе Крыма в Черном море. Там он появился из-за мелководья, в котором вода легко замерзает при низких значениях. При этом ученые подчеркнули, что произошедшее нельзя назвать аномалией.

До этого специалисты опубликовали фото с дрейфующим льдом у Бакальской косы на северо-западе Крыма. Протяженность замерзшего поля превысила 7 километров. Эксперты рассказали, что такой лед называют черноморскими "айсбергами" и он формируется в море.

Ученые считают, что таяние ледников может разбудить вулканы

