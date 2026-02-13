Огромный смайлик появился на поверхности Солнца

Фото: xras.ru

На Солнце образовались огромные активные области и протуберанец, которые внешне превращают звезду в смайлик. Об этом сообщает RT со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Глазами звезды являются две крупные активные области (каждая размером примерно в 10 раз больше Земли), а улыбку образует гигантский протуберанец размером около 0,5 миллиона километров", – рассказали ученые.

По мнению исследователей, смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса. В настоящее время Солнце смотрит на Землю. Другие планеты – Венера, Меркурий и Марс – находятся с обратной стороны.

Ранее на поверхности звезды образовалась новая корональная дыра. В ближайшие дни она может начать оказывать влияние на Землю. В то же время, по информации ИКИ РАН, общая характеристика на Солнце "падала вниз".

До этого ученые заметили солнечную вспышку предпоследнего класса М1.4 в группе пятен 4367. Она длилась 21 минуту.