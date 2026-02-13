Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково и Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичных аэропортов Внуково и Шереметьево. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Возможны корректировки в расписании части рейсов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево планирует сформировать программу оздоровления Домодедово. По словам гендиректора Шереметьево Михаила Василенко, программа зависит от динамики формирования пассажиропотока в России и столичном авиаузле.

В частности, в Домодедово планируют провести реструктуризацию после смены собственника. Задачей менеджмента будет вывод аэропорта на безубыточность и окупаемую деятельность.