Реструктуризация пройдет в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московском аэропорту Домодедово проведут реструктуризацию после смены собственника. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко на фоне приобретения Домодедово.

"У Домодедово будет свой совет директоров и свой менеджмент. Совет директоров аэропорта создаст понятную единую структуру управления группой компаний аэропорта Домодедово, взяв за основу опыт Шереметьево", – приводит ТАСС слова Василенко.

Он подчеркнул, что задачей менеджмента будет вывод аэропорта на безубыточность и окупаемую деятельность. По словам Василенко, госорганы ставят перед руководством аэропорта задачу создания стратегии развития авиагавани.

При этом Шереметьево не будет "переманивать" авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Домодедово, подчеркнул Василенко.

"Нам важно, чтобы авиакомпании летали и обеспечивали EBITDA и доходы в Домодедово. Государство требует от нас, чтобы аэропорт Домодедово функционировал постоянно и имел свою коммерческую и ценовую стратегию", – добавил он.

Гендиректор Домодедово Андрей Иванов продолжает исполнять свои функции, обсуждать его замену сейчас бессмысленно, отметил Василенко.

Он также указал, что новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) в Домодедово проложена с нарушением правил, в связи с чем могут потребоваться дополнительные инвестиции для реконструкции.

В прошлом году Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с претензией к бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. По данным ведомства, владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

29 января появилась информация о покупке активов группы "Домодедово" дочерней структурой Шереметьево ООО "Перспектива". Стоимость сделки превысила 66 миллиардов рублей.

Василенко рассказал, что покупка Домодедово была реализована на деньги его аэропорта, заемные средства не привлекались. При этом выяснилось, что Внуково тоже хотело купить активы Домодедово. Однако после воздушная гавань отказалась от участия в торгах, указав, что не готова платить 72 миллиарда рублей.

Сообщалось, что Шереметьево планирует сформировать программу оздоровления Домодедово. Она будет зависеть от динамики формирования пассажиропотока в России и столичном авиаузле. Совет директоров Домодедово поставит задачу исполнительным органам оптимизировать структуру, перейти к окупаемости и повысить качество обслуживания.