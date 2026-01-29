Шереметьево сохранит рабочие места для коллектива аэропорта Домодедово

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что сотрудники столичного аэропорта Домодедово после смены собственника смогут сохранить свои рабочие места, соцгарантии и зарплату. Его слова передает пресс-служба воздушной гавани.

Василенко отметил, что обеспечение гарантии стабильной деятельности сотрудников Домодедово позволит сохранить устойчивую работу аэропорта и сформировать благоприятные условия для операционной деятельности авиационных и коммерческих партнеров.

Гендиректор Шереметьево также рассказал, что покупка на аукционе Домодедово была реализована на деньги его аэропорта, заемные средства не привлекались. При этом выяснилось, что Внуково тоже хотело купить активы воздушной гавани, предложив за них 66 миллиардов рублей.

Однако, как оказалось, после выдвинутого аэропортом Шереметьево предложения в размере 66,1 миллиарда рублей Внуково отказалось участвовать в торгах.

"Мы не готовы платить 72 миллиарда рублей, так как считаем цену высокой", – отметили представители аэропорта Внуково.

В свою очередь, Василенко назвал Домодедово бизнес-проектом, покупка которого позволит "оздоровить" важную часть московского авиаузла.

"Наша позиция прозрачная, ответственная и выверенная. При этом важно понимать нагрузку, которую несет данный объект. Аэропорт Домодедово – крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками", – подытожил гендиректор Шереметьево.

О том, что ООО "Перспектива", дочерняя структура Шереметьево, купила активы группы "Домодедово" за более чем 66 миллиардов рублей, стало известно 29 января. Всего к торгам допустили двух покупателей.

Сперва торги должны были провести 20 января. Однако они не прошли, поскольку единственный претендент не был допущен к аукциону. Тогда покупателям предлагали приобрести лот из 25 компаний холдинга по стартовой цене в свыше 132 миллиардов рублей.

При второй попытке торгов продажа активов проходила по схеме публичного предложения с понижением стоимости до цены отсечения, то есть до свыше 66 миллиардов рублей.

В 2025 году Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с претензией бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. По данным ведомства, владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

