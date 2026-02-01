Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 17:02

Политика

Лавров заявил, что Европа вбивает клинья между Россией и США

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Европа всегда пыталась и до сих пор пытается вбивать клинья между Россией и США, усматривая в политике американского президента Дональда Трампа перевес в сторону Москвы в ущерб интересов европейских стран. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, видеофрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья", – обратил внимание министр.

По его словам, европейские элиты используют киевский режим, чтобы воевать против РФ, а также напрямую готовятся к войне. При этом Россия, уточнил Лавров, никогда не вмешивается в отношения Европы и Соединенных Штатов.

"Кто как себя зарекомендовал, так к нему и относятся", – подчеркнул дипломат.

Говоря об отношениях Москвы и Вашингтона, Лавров пояснил, что Россия исходит из того, что было бы преступлением позволить несовпадениям интересов РФ и США превратиться в горячую конфронтацию. Он также напомнил о встрече с американским госсекретарем Марко Рубио в Эр-Рияде в 2025 году.

"И Рубио тогда сказал, презентуя позицию администрации Трампа, что (стоит. – Прим. ред.) задача руководствоваться национальными интересами. И США всегда будут уважать позицию других крупных держав, которые тоже выстраивают свои действия на основе национальных интересов", – рассказал Лавров.

Помимо этого, американский политик тогда отметил, что не всегда у таких крупных стран, как Россия и США, национальные интересы будут совпадать. Но, когда они совпадают, будет ошибкой не использовать это для реализации взаимовыгодных, инвестиционных и торговых проектов, добавил глава российского МИД.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Трамп был приглашен в Россию во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске, однако практического развития идея пока не получила. Россия сначала договаривается о содержании встречи двух президентов, а уже потом рассматривает места ее проведения, объяснил дипломат.

Новости мира: Трамп повесил совместное фото с Путиным в Белом доме

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика