Лавров заявил, что Европа вбивает клинья между Россией и США

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Европа всегда пыталась и до сих пор пытается вбивать клинья между Россией и США, усматривая в политике американского президента Дональда Трампа перевес в сторону Москвы в ущерб интересов европейских стран. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, видеофрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья", – обратил внимание министр.

По его словам, европейские элиты используют киевский режим, чтобы воевать против РФ, а также напрямую готовятся к войне. При этом Россия, уточнил Лавров, никогда не вмешивается в отношения Европы и Соединенных Штатов.

"Кто как себя зарекомендовал, так к нему и относятся", – подчеркнул дипломат.

Говоря об отношениях Москвы и Вашингтона, Лавров пояснил, что Россия исходит из того, что было бы преступлением позволить несовпадениям интересов РФ и США превратиться в горячую конфронтацию. Он также напомнил о встрече с американским госсекретарем Марко Рубио в Эр-Рияде в 2025 году.

"И Рубио тогда сказал, презентуя позицию администрации Трампа, что (стоит. – Прим. ред.) задача руководствоваться национальными интересами. И США всегда будут уважать позицию других крупных держав, которые тоже выстраивают свои действия на основе национальных интересов", – рассказал Лавров.

Помимо этого, американский политик тогда отметил, что не всегда у таких крупных стран, как Россия и США, национальные интересы будут совпадать. Но, когда они совпадают, будет ошибкой не использовать это для реализации взаимовыгодных, инвестиционных и торговых проектов, добавил глава российского МИД.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Трамп был приглашен в Россию во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске, однако практического развития идея пока не получила. Россия сначала договаривается о содержании встречи двух президентов, а уже потом рассматривает места ее проведения, объяснил дипломат.