Инструктор и двое курсантов петербургского вуза погибли при крушении самолета в Орске

Фото: телеграм-канал "112"

Двое курсантов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и инструктор погибли при крушении самолета в Орске Оренбургской области. Об этом сообщили РИА Новости в мэрии города.

ЧП произошло в ходе проведения учебно-тренировочных полетов на самолете ДА-40. На данный момент на месте происшествия продолжают работу сотрудники МЧС, спасатели, правоохранители и медики. Также ситуацию контролируют представители администрации города.

Уточняется, что причины авиакатастрофы будет расследовать специальная комиссия. Родным и близким погибших выразили соболезнования.

Самолет упал вблизи Орска 2 февраля. Крушение случилось в поселке Джанаталап. В момент падения на борту находились три человека.

Ранее в Колумбии произошла авиакатастрофа с участием пассажирского самолета авиакомпании Satena, выполнявшего рейс из Кукуты в Оканью. Утонялось, связь с воздушным судном была утрачена незадолго до его падения. На борту находились 13 пассажиров и 2 члена экипажа, все они погибли.