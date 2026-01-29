Пассажирский самолет разбился в Колумбии, выживших нет

Фото: телеграм-канал SHOT

Пассажирский самолет авиакомпании Satena, выполнявший рейс Кукута – Оканья, разбился в Колумбии. Всех находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. Об этом сообщает радиостанция Caracol со ссылкой на представителей объединенного координационного штаба.

По данным главы Минтранса страны Марии Рохас, связь с самолетом была потеряна за некоторое время до крушения. На борту воздушного судна находились 13 пассажиров и два члена экипажа.

Обломки самолета обнаружили в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Выживших на месте ЧП не нашли. По информации СМИ, среди пассажиров были колумбийский конгрессмен Диогенес Кинтеро и кандидат на пост конгрессмена Карлос Сальседо.

Ранее колумбийский певец Йейсон Хименес и участники его музыкальной группы погибли в результате крушения частного самолета в департаменте Бояка. Частный борт при взлете не смог набрать скорость и оторваться от земли, выкатился за пределы взлетной полосы, перевернулся и загорелся.

Еще один инцидент произошел в аэропорту Бангор в США, где частный самолет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение при взлете. Воздушное судно перевернулось и частично разрушилось после падения.