Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 11:12

Происшествия

Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии

Фото: Getty Images/Rodrigo Varela

Колумбийский певец Йейсон Хименес и участники его музыкальной группы погибли в результате крушения частного самолета в департаменте Бояка. Об этом сообщили пресс-служба управления гражданской авиации Колумбии и местные СМИ.

"Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA в районе между Пайпой и Дуитамой. Самолет, на борту которого находились шесть человек - пилот, второй пилот и четыре пассажира, – зарегистрировал маршрут полета в Медельин", – говорится в заявлении ведомства.

СМИ отметили, что на борту самолета был Хименес и его музыканты. Частный борт при взлете не смог набрать скорость и оторваться от земли, выкатился за пределы взлетной полосы, перевернулся и загорелся.

В настоящее время эксперты анализируют данные полета и собранные на месте обломки.

Хименес известен в качестве исполнителя и автора песен в жанре популярной колумбийской музыки. Он получил популярность благодаря композициям Aventurero и Tenias Razon.

Ранее американский разработчик видеоигр Винс Зампелла погиб в ДТП недалеко от Лос-Анджелеса в возрасте 55 лет. Авария произошла в горах Сан-Габриэль. Установлено, что автомобиль Зампеллы съехал с трассы и столкнулся с бетонным ограждением. В результате машина загорелась, и мужчина не смог выбраться из нее.

Читайте также


происшествиякультураза рубежом

Главное

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика