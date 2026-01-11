Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии

Фото: Getty Images/Rodrigo Varela

Колумбийский певец Йейсон Хименес и участники его музыкальной группы погибли в результате крушения частного самолета в департаменте Бояка. Об этом сообщили пресс-служба управления гражданской авиации Колумбии и местные СМИ.

"Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA в районе между Пайпой и Дуитамой. Самолет, на борту которого находились шесть человек - пилот, второй пилот и четыре пассажира, – зарегистрировал маршрут полета в Медельин", – говорится в заявлении ведомства.

СМИ отметили, что на борту самолета был Хименес и его музыканты. Частный борт при взлете не смог набрать скорость и оторваться от земли, выкатился за пределы взлетной полосы, перевернулся и загорелся.

В настоящее время эксперты анализируют данные полета и собранные на месте обломки.

Хименес известен в качестве исполнителя и автора песен в жанре популярной колумбийской музыки. Он получил популярность благодаря композициям Aventurero и Tenias Razon.

