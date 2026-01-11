Умер автор мелодии к мультфильму "Губка Боб" Гай Мун

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/guymoonmusic

Композитор Гай Мун, известный по композициям для мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" и "Семейка Аддамс", умер в Лос-Анджелесе. Ему было 63 года, сообщает Hollywood Reporter.

Мун находился в больнице с 8 января после того, как его сбил автомобиль в пригороде Лос-Анджелеса. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

Гай Мун родился 7 февраля 1962 года в штате Висконсин. Всего композитор принял участие в создании около 70 музыкальных работ.

Более 20 лет он сотрудничал с телеканалом Nickelodeon и являлся автором композиций к таким проектам, как "Волшебные покровители", "Дэнни-призрак" и "Приключения Рокки и Бульвинкля". Кроме того, он был лауреатом премии "Эмми".

