Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
14 марта, 20:15

Политика

Иран атаковал американский банк в Дубае в ответ на нападение на банк в Тегеране

Фото: x.com/ADVOCATE ARIF MAIDA

Иран нанес удар по отделению американского банка Citibank в Дубае и Манаме в ответ на удар США и Израиля по банкам в Тегеране, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини.

"Если враг повторит этот шаг, все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью", – подчеркнул он.

Помимо этого, КСИР задержал 33 человека за шпионаж в пользу США и Израиля, сообщает IRIB.

25 человек были задержаны в Тегеране, еще 8 – в Хамадане. По данным СМИ, они собирали информацию о военных центрах и объектах, которые подверглись удару со стороны США и Израиля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что военная операция против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Он назвал эти действия "краткосрочной экскурсией", которая предназначена для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика