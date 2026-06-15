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15 июня, 07:15

Происшествия

Два моста повреждены в Херсонской области после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Два моста оказались повреждены в результате массового налета вражеских БПЛА в Херсонской области в ночь на 15 июня. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В частности, вновь был поврежден мост возле Чонгара, в связи с чем движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто. Ночные удары также наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто.

Из-за сохранения опасности БПЛА специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.

Ранее три человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников на жилой сектор городского округа Тула. Ранения получили еще три человека, в том числе годовалый ребенок.

В Луганской Народной Республике ВСУ атаковали при помощи БПЛА центральный рынок в Сватове. В результате травмы получили 7 человек, всех пострадавших доставили в больницу.

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