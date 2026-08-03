Диетолог Залетова предостерегла от употребления арбуза после обеда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Употребление немытого арбуза и сочетание его с основными приемами пищи могут быть опасны для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

3 августа отмечается Международный день арбуза. По мнению эксперта, несмотря на то что ягода прекрасно утоляет жажду и содержит полезные для организма вещества, ее употребление может быть опасным: например, такой продукт способен накапливать все, что есть в почве и воде.

"Самый реальный риск представляют нитраты: если арбуз выращен с использованием большого количества азотных удобрений, он впитывает их как губка. А они, попадая в организм, превращаются в вещества, блокирующие перенос кислорода в крови. Это особенно опасно для маленьких детей, беременных и людей с анемией", – отметила врач.

Стопроцентно отличить опасный арбуз можно только с помощью лабораторного анализа. Однако не ошибиться при выборе помогут и некоторые подсказки: важно, чтобы мякоть плода была зернистой, а не гладкой и блестящей, плюс на срезе должны отсутствовать желтоватые прожилки. Стоит также попробовать растереть кусочек мякоти в воде, которая после этого не должна окраситься в яркий розовый цвет, а лишь слегка помутнеть, подчеркнула Залетова.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Опасность представляют и микробы, которые скапливаются на поверхности корки, ведь арбуз лежит на земле, перевозится в машинах, его трогают десятки рук. При разрезании нож переносит все бактерии с поверхности в мякоть, и тогда идеально сладкая ягода может стать причиной серьезного отравления. Поэтому перед употреблением ее обязательно надо мыть теплой водой с мылом. Также не стоит покупать продукт в надрезанном виде.

Кроме того, арбуз нельзя сочетать с плотной пищей, особенно с белковой и крахмалистой: мясом, рыбой, яйцами, хлебом, картофелем или кашами. Это вызовет брожение в кишечнике и чувство тяжести.

"Дело в том, что арбуз содержит много фруктозы и глюкозы, которые усваиваются почти мгновенно. Однако, попав в желудок вместе с белками и сложными углеводами, переваривающимися часами, ягода начинает бродить и выделять газы, потому что стоит в тепле и ждет своей очереди. Это приводит к вздутию, коликам и дискомфорту", – пояснила Залетова.

В идеале арбуз лучше есть отдельно от всего, за час до основного приема пищи или спустя два часа после. Также не стоит запивать его сладкими соками и газировкой, чтобы не увеличивать количество простых углеводов, посоветовала диетолог.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Некоторым про арбуз лучше совсем забыть. Прежде всего, он противопоказан тем, кто имеет хроническую почечную недостаточность и любые серьезные нарушения в работе почек, особенно сопровождающиеся сильными отеками. Арбуз мощно стимулирует мочевыделение, но, если почки не справляются, это может вызвать перегрузку и даже опасные нарушения водно-солевого баланса.

Употребление ягоды опасно и для тех, у кого есть камни в почках, особенно оксалатные или фосфатные. Продукт может спровоцировать их движение, так как меняет кислотность мочи, пояснила врач.

Также арбуз противопоказан тем, у кого есть заболевания кишечника с частой диареей, так как сладкая мякоть усиливает перистальтику и способна усугубить состояние.

Аккуратными с употреблением арбуза следует быть и тем, кто имеет сахарный диабет второго типа. В ягоде много сахаров, а значит, она достаточно быстро повышает уровень глюкозы в крови, подчеркнула Залетова.

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