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17 июля, 18:21

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Диетолог Залетова: овсянка и оливковое масло помогут сохранить здоровье сердца

Диетолог назвала продукты, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы

Фото: depositphotos/lenetssergey

Лук, овсянка и оливковое масло помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

Ранее стало известно, что лук имеет высокие кардиозащитные свойства. Если продукта в рационе недостаточно, значительно повышается риск развития хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, сообщает aif.ru со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Солнцеву.

По словам Залетовой, лук действительно заслуживает внимания. Его польза для сердца связана с двумя ключевыми биоактивными соединениями. Первое – это кверцитин, один из самых изученных флавонолов. Он блокирует окисление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), того самого "плохого" холестерина, и препятствует образованию атеросклеротических бляшек.

Второе важное соединение лука – это аллицин. Он является предшественником сероводорода, который в сосудистой стенке вызывает расслабление гладкой мускулатуры артерий, что позволяет снизить давление.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог

Кроме того, аллицин делает кровь чуть менее "липкой" и снижает риск тромбообразования, действуя в некоторой степени как аспириноподобный агент, но, в отличие от него, не повреждает желудок, добавила эксперт.

"Кроме лука, стоит сказать также о роли бобовых и цельных зерен овса и ячменя для здоровья сердечно-сосудистой системы. Они являются источником бето-глюканов – типа растворимой клетчатки, которая участвует в механизме снижения уровня ЛПНП на 5–10%. А это сопоставимо с эффектом слабых статинов (препараты, блокирующие выработку "плохого" холестерина и ускоряющие его выведение из крови. – Прим. ред.)", – подчеркнула врач.

В целом же для здоровья сердца важно соблюдение диеты. В этом плане научно доказана эффективность средиземноморской и DASH (специальное питание, помогающее для профилактики и снижения артериального давления).

"Ключевым компонентом первой является олеокантал из оливкового масла extra virgin. Он снимает хроническое воспаление стенки сосудов, которое считается пусковым механизмом атеросклероза. А жирная рыба в этой диете дает длинноцепочечные омега-3 кислоты, стабилизирующие мембраны клеток сердца, делая мышцу более устойчивой к аритмиям", – пояснила Залетова.

В свою очередь, DASH-диета предполагает строгое ограничение натрия и употребление продуктов, богатых калием: бананов, печеного картофеля с кожурой, кураги, шпината и бобовых.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог

К тому же в этом случае делается упор на пищевые нитраты из листовой зелени и свеклы. Они способствуют расширению сосудов и улучшению работы клеток, выстилающих их внутреннюю поверхность.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предостерегла от употребления летом энергетических напитков. Они могут влиять на артериальное давление и создавать дополнительную нагрузку на сердце.

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