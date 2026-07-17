Сергей Лазарев впервые прокомментировал сходство с Лионелем Месси

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Певец Сергей Лазарев впервые высказался о своем сходстве с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Мнением по этому поводу он поделился в беседе с Mash.

"То, что сравнивают с Лео… Ну, есть, правда, есть определенный поворот головы у меня, когда мы действительно с ним похожи! И я иногда сам замечаю это – какие-то, вот, вижу фотосессии Месси и где-то, да, есть сходство. Но это классно! Это легендарный футболист", – отметил артист.

Певец добавил, что с удовольствием встретился бы с Месси лично, если бы представилась такая возможность, но пока ее не было.

Ранее актриса Елизавета Моряк прокомментировала рассуждения подписчиков о том, что ее дочь Шарлиз похожа на коллегу, актера Павла Прилучного.

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