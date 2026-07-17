Елизавета Моряк пошутила на тему схожести дочери с Павлом Прилучным

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Актриса Елизавета Моряк прокомментировала рассуждения подписчиков о том, что ее дочь Шарлиз похожа на коллегу, актера Павла Прилучного. Об этом сообщает "Радио 1".

Одна женщина написала на странице Моряк в соцсети, что старшая дочь Элизабет имеет сходство с мужем актрисы, режиссером Сариком Андреасяном, а младшая напоминает Прилучного. Последний не раз становился партнером Моряк на съемочной площадке.

"Если бы у нас с Павлом Прилучным была такая коллаборация, вы бы узнали об этом первыми. Но все мои творения – результат моей творческой деятельности с режиссером Сариком Андреасяном", – ответила артистка.

По ее словам, младшая дочь не похожа ни на нее, ни на супруга. Ведь оба они брюнеты, а Шарлиз родилась со светлыми волосами.

"Когда гуляем на улице, кажется, будто я погуляла где-то на стороне. Но это не так", – пошутила Моряк.

Актриса и Андреасян воспитывают двух дочерей. Однако в скором времени в их семье случится пополнение – они ожидают сына.

Ранее стало известно, что Андреасян возьмется за экранизацию романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев". Съемки начнутся летом следующего года.