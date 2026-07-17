МХАТ имени Горького начал продавать билеты на первую премьеру сезона

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МХАТ имени Максима Горького начал продажу билетов на первый премьерный спектакль сезона "Леди Макбет Мценского уезда" в постановке Максима Меламедова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Премьерные показы пройдут 17 и 18 сентября. Режиссером выступил Максим Меламедов, автором инсценировки – Олег Богаев, композитором – Андрей Горшков, художником-постановщиком – Николь Кламперт.

Спектакль родился из драматического эскиза, который Меламедов представил вместе со студентами в рамках VII Фестиваля "Фабрика Станиславского". Ранее художественный руководитель театра, народный артист РФ Сергей Безруков сообщал, что этот спектакль войдет в репертуар МХАТ имени Горького.

В театре отметили, что следуют за мыслью автора очерка Николая Лескова, написанного в 1864 году. Писатель вывел историю о запретной страсти за рамки бытовой драмы, вписав ее в контекст вечных тем.

"Театр расскажет историю Катерины Измайловой как поэтический миф о природе страсти. Ее влечение к Сергею не тихий сентиментальный роман, а первобытное, почти животное чувство, которое сметает все границы. Это любовь-катастрофа, ведущая к трагическому финалу с неумолимостью античного рока", – рассказали в пресс-службе.

Билеты доступны на сайте МХАТ имени Горького и Московского Губернского театра.

Вместе с тем 10 октября на основной сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя состоится премьера спектакля "Обыкновенное чудо" по мотивам пьесы Евгения Шварца. Постановка приурочена к 130-летию со дня рождения советского прозаика и сценариста. На сцене развернется фантасмагорическая вселенная, созданная главным героем.