МИД РФ выразил протест эстонскому дипломату из-за сноса советского памятника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия выразила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги в связи с уничтожением советского памятника в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, эстонские власти разрушили памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

"Эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия", – говорится в комментарии на сайте ведомства.

Захарова отметила, что судьба останков советских воинов-освободителей Эстонии остается неизвестной. В публичном доступе нет данных об их эксгумации и месте перезахоронения.

"Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву, закрепляющему порядок обращения с телами погибших и воинскими захоронениями, а также неонацистские проявления в Эстонии", – подчеркнула дипломат.

Она добавила, что Москва продолжит всеми имеющимися средствами двусторонней и многосторонней дипломатии изобличать эти действия перед мировой общественностью.

Ранее МИД РФ пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за отказа стран Прибалтики прекратить политику ущемления в отношении русскоязычного населения. Ведомство отметило, что за последние годы в Литве, Латвии и Эстонии случился резкий всплеск русофобии, который поддерживается на государственном уровне.