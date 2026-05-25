МИД РФ пообещал обратиться в суд ООН из-за ущемления прав русских в Прибалтике

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия планирует обратиться в Международный суд ООН из-за отказа стран Прибалтики прекратить политику ущемления в отношении русскоязычного населения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве указали, что в Латвии, Литве и Эстонии в последние годы произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне. Попытки урегулировать разногласия путем переговоров результатов не дают.

При этом российская сторона уже обращалась в международные инстанции, чтобы обратить внимание на русофобскую политику в странах Балтии. Однако субстантивной информации добиться от них не удалось.

"Министерство ведет системную работу на всех возможных правозащитных площадках ООН для привлечения внимания к карательной политике репрессий и запугиваний, которую власти прибалтийских государств осуществляют в отношении общественных деятелей и правозащитников, отстаивающих интересы русскоязычного населения этих стран", – добавили в МИД.

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе отметил, что Международный суд ООН примет жалобу России, однако ее рассмотрение займет годы. При этом шансы на удовлетворение российского иска малы из-за ангажированности международных организаций, указал замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Вместе с тем подача жалобы привлечет общественное внимание к проблеме.

В МИД заявили, что действия властей Латвии, Литвы и Эстонии нарушают положения международных договоров: Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о правах ребенка и других.

К примеру, в марте этого года Конституционный суд Латвии постановил, что использование языков нацменьшинств, включая русский, в государственных СМИ противоречит Конституции страны. Аналогичная ситуация наблюдается в Эстонии, где ущемляются права национальных меньшинств, составляющих около 30% населения страны.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии выслал из страны россиянина Андрея Журавлева, который якобы работал на спецслужбы РФ и планировал собирать разведданные в уезде Ида-Вирумаа.

В начале года МВД Эстонии предложило запретить россиянам и белорусам без долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) приобретать квартиры в стране. В ведомстве заявили, что купленные квартиры граждане России и Белоруссии могут использовать для "разведывательной и диверсионной деятельности".