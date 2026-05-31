Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в СВО

Помощнику главы Чечни, секретарю совета безопасности республики Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение СВО. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Поздравляю <…> с вручением медали "За вклад в проведение специальной военной операции". Эта высокая награда, врученная начальником центра специального назначения Росгвардии генерал-майором Павлом Козаевым", – написал Дудаев.

По его словам, данная награда является заслуженным признанием вклада Кадырова в обеспечение безопасности и поддержку спецоперации, так как он активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки добровольцев.

В 2025 году Адам Кадыров также получил медаль "Защитника Чеченской Республики". Председатель правительства республики Магомед Даудов отметил, что Кадыров обладает мужеством, принципиальностью и патриотичностью. Кроме того, он эффективно решает "самые сложные задачи".