Май 2026 года в Москве стал самым теплым за последние 7 лет, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, средняя температура воздуха в прошлом месяце составила 15,5 градуса, что на 1,9 градуса выше климатической нормы.

"Это первый теплый май в Москве за последние 7 лет, и с таким показателем он делит 8-е место в списке самых теплых в XXI веке с маем 2003 года", – написал Леус.

Он напомнил, что самая низкая температура в столице была 11 мая – минус 0,6 градуса, а самая высокая – 30,4 градуса – 21 мая.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в течение недели в Москве будет преобладать солнечная и сухая погода. По ночам минимальная температура воздуха составит 9–14 градусов, а днем столбики термометров будут показывать максимальные отметки в диапазоне 18–23 градусов. При этом 4, 5 и 7 июня прогнозируются дождь и гроза.