01 июня, 12:25

Общество

Россияне до 30 июля могут пройти опрос о снижении стресса на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россиянам до 30 июля предложили пройти опрос о снижении стресса на работе. Его проводят Минтруд РФ и ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда".

Основная цель опроса – выпуск научно обоснованных рекомендаций по снижению негативного влияния однообразной работы и стрессовых ситуаций на повседневную жизнь, здоровье сотрудников российских компаний и уровень производственного травматизма.

Принять участие в исследовании могут все желающие работники разных организаций по ссылке. В результате специалисты смогут разработать рекомендации.

Ранее психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, как справиться со стрессом при выходе в офис после удаленки. Она рекомендовала чаще посещать интересные места и встречаться с друзьями после работы, а также составлять список приятных дел на вечер. Кроме того, для начала можно попробовать договориться с руководством о гибридном графике.

