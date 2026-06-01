01 июня, 23:57

"Хезболла" согласилась на взаимное прекращение огня с Израилем

Фото: ТАСС/Zuma

Ливанское шиитское движение "Хезболла" согласилось на предложение США о взаимном прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает пресс-служба посольства Ливана в Вашингтоне.

Ожидается, что Израиль прекратит удары по южному пригороду Бейрута, а "Хезболла" воздержится от атак против еврейского государства. Режим прекращения огня позже будет распространен на всю территорию Ливана.

Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил президента США Дональда Трампа, что государство может вновь нанести удары по Бейруту, если отряды "Хезболлы" продолжат атаковать израильскую территорию.

Ранее в результате серии ударов Израиля по Ливану за несколько часов погиб 31 человек, еще 40 получили ранения. В ливанском Минздраве охарактеризовали произошедшее как массовые убийства, отметив, что среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Армия Израиля также установила контроль над крепостью крестоносцев Бофор в Ливане. Войска ЦАХАЛ пересекли реку Литани и захватили хребет Бофор, одну из важнейших стратегических точек в регионе. В Минобороны Израиля заявили, что это необходимо для обеспечения безопасности войск.

