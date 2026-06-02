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02 июня, 17:40

Политика

Журналистка Оуэнс заявила о найденных доказательствах того, что Брижит Макрон – мужчина

Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale

Журналистка и известный блогер из США Кэндис Оуэнс утверждает, что у нее есть доказательства того, что супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит является мужчиной ( ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом американка заявила в беседе с ТАСС.

"Расследование уже завершено: не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон – мужчина. Не в моем стиле распространять глупые теории заговора. Я изучила этот вопрос, исследовала его, и я говорю: это был школьный учитель Эммануэля", – сказала журналистка.

Она напомнила, что супруга президента Франции подала на нее в суд. Однако причина не в том, что Оуэнс сказала о том, что Макрон якобы родилась мужчиной. Все дело в том, что блогер назвала жену французского лидера воровкой, которая якобы "украла документы своей сестры или своего брата".

Оуэнс представляет консервативные круги Соединенных Штатов. Она ведет популярный подкаст, ее канал на YouTube имеет свыше шести миллионов подписчиков. Журналистка уже давно утверждает, что Макрон была мужчиной. Президентская чета Франции собиралась в связи с подобными слухами обратиться в суд и представить доказательства, которые опровергают заявления Оуэнс.

Ранее журналист Флориан Тардиф сделал предположение о том, почему Макрон получил пощечину от своей жены в прошлом году. По мнению репортера, супруга политика увидела в его телефоне переписку с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

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