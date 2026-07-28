Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму РФ возглавит замгенсека Нематов

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Главой миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборах депутатов Государственной думы РФ назначен заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Кандидатура Нематова была согласована на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран – участниц Содружества при уставных и других органах СНГ. Заседание прошло 28 июля в Минске.

Миссия наблюдателей будет работать по официальному приглашению российской стороны. В ее состав войдут представители государств – участников СНГ, а также интеграционных объединений, действующих на пространстве Содружества.

Мониторинг выборов планируется проводить на двух уровнях: долгосрочном – с анализом избирательного законодательства и хода кампании, и краткосрочном – с наблюдением непосредственно в дни голосования.

Выборы различных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. В частности, граждане будут выбирать депутатов Госдумы.

Кандидатов выдвинули фракции "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", Партия прямой демократии и "Зеленые". Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам.

В федеральные списки кандидатов в депутаты ГД вошли 3 133 человека. Еще 1 667 человек представлены в партийных списках по одномандатным округам. Всего на выборы глав российских регионов претендуют 40 кандидатов от 9 политических партий.