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27 июля, 16:44

Политика

Песков заявил, что спецслужбы обеспечат безопасность во время выборов в Госдуму

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на предстоящих выборах в Государственную думу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не уточнил, о каких именно мерах идет речь, но подчеркнул, что ситуация находится под контролем. При этом он добавил, что риски провокаций сохраняются.

"Их (провокаций. – Прим. ред.) всегда можно и нужно ожидать, к ним нужно готовиться", – подчеркнул Песков.

Выборы разного уровня пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. В частности, в стране будут избирать депутатов Госдумы.

В понедельник, 27 июля, прошло заключительное пленарное заседание восьмого созыва. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что послания Владимира Путина Федеральному собранию предыдущих лет выполнены на 100%.

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