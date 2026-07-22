Володин предложил проводить военные сборы для депутатов

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны РФ начать организовывать военные сборы для депутатов. Об этом он заявил в рамках пленарного заседания.

"Надо и министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое", – цитирует председателя ГД ТАСС.

По словам Володина, подобные сборы можно было бы проводить вместо отпусков, которых у политиков не бывает.

Ранее Минобороны РФ предложило повысить на 4% оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Ожидается, что повышение окладов может произойти уже 1 октября 2026 года.

Эта мера коснется военных, проходящих службу по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудников органов внутренних дел.

