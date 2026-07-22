22 июля, 15:14Политика
Володин предложил проводить военные сборы для депутатов
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны РФ начать организовывать военные сборы для депутатов. Об этом он заявил в рамках пленарного заседания.
"Надо и министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое", – цитирует председателя ГД ТАСС.
По словам Володина, подобные сборы можно было бы проводить вместо отпусков, которых у политиков не бывает.
Ранее Минобороны РФ предложило повысить на 4% оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Ожидается, что повышение окладов может произойти уже 1 октября 2026 года.
Эта мера коснется военных, проходящих службу по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудников органов внутренних дел.