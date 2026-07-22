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22 июля, 20:20

Политика

Глава Шебекинского округа Белгородской области покинет пост

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев досрочно покидает пост. Конкурс по отбору кандидатов на эту должность объявят на заседании совета депутатов муниципалитета 24 июля, сообщила пресс-служба администрации округа.

"Атаки на округ усилились, обстрелы и удары БПЛА становятся интенсивнее. В таких условиях команда на месте должна работать без права на ошибку", – написал в МАХ врио губернатора региона Александр Шуваев.

При этом он подчеркнул, что претензий к Гридневу нет, однако безопасность жителей остается важнее.

Шуваев добавил, что совет депутатов найдет на эту должность человека, который сможет работать результативно в условиях приграничья.

В мае Вячеслав Гладков решил уйти с поста губернатора Белгородской области. Его отставку принял Владимир Путин, а временно исполняющим обязанности губернатора стал Шуваев.

Гладков выразил благодарность всем, с кем работал на своей должности, отметив, что их поддержка позволяла получать дополнительную энергию и силы, а также решать огромное количество проблем. Позже он стал послом России в Абхазии.

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