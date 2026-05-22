22 мая, 15:49

Политика

Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совбеза РФ

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

Владимир Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совбеза РФ. Указ президента опубликован на сайте, где размещаются нормативно-правовые акты.

Ранее Госдума назначила депутата от партии "Справедливая Россия – За правду" Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле. Москалькова занимала этот пост с 2016 года.

Закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность омбудсмена более двух сроков подряд. Сразу после оглашения результатов голосования Лантратова принесла присягу, стоя с рукой на Конституции РФ, и с этого момента официально вступила в должность.

До этого Путин принял отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Политики покинули свои посты по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, а Брянской – Егор Ковальчук. Выборы новых глав регионов пройдут в единый день голосования, 20 сентября.

