Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 13:05

Политика

В Кремле отметили, что кадровый резерв президента не ограничивается "Временем героев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кадровый резерв Владимира Путина не ограничивается программой "Время героев". Каждое назначение решается отдельно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, это программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими", – сказал он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, глава государства решил назначить новых врио глав Белгородской и Брянской областей Александра Шуваева и Егора Ковальчука после беседы с ними.

При этом, как подчеркнул Песков, бывшие губернаторы регионов Вячеслав Гладков и Александр Богомаз на протяжении многих лет трудились в чрезвычайных условиях и доказали свою эффективность.

Путин принял отставки Гладкова и Богомаза 13 мая. Уточнялось, что политики покинули свои посты по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Шуваев, а Брянской – Ковальчук. Выборы новых глав регионов пройдут в единый день голосования, 20 сентября.

Вместе с тем Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы. Члены комиссии приняли данное решение единогласно в рамках заседания.

Читайте также


властьполитикарегионы

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика