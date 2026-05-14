Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 09:12

Политика
Главная / Новости /

Песков: Гладкову и Богомазу предложат новые места работы

Гладкову и Богомазу предложат новые места работы – Песков

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу обязательно предложат новые места работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не стал уточнять потенциальных должностей политиков. В это же время врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук отметил, что его представление в регионе состоится на днях. Ожидается, что мероприятие организует полпред, передает РИА Новости.

Владимир Путин принял отставки Гладкова и Богомаза 13 мая. Отмечалось, что политики покинули свои посты по собственному желанию. Затем экс-губернатор Белгородской области поблагодарил всех, с кем ему довелось работать на посту, а также выразил благодарность президенту РФ.

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, а Брянской – Ковальчук. Выборы новых глав регионов пройдут в единый день голосования, 20 сентября.

Читайте также


властьполитикарегионы

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика