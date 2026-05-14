Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 10:40

Транспорт

Сервис автоматизированной оплаты проезда появился на двух столичных дорогах

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Сервис автоматической оплаты проезда появился на возведенных в рамках концессионных соглашений платных дорогах – проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в апреле оператор трасс внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс.

Услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для оплаты необходимо заключить договор оферты, прикрепить к лицевому счету марку и номер автомобиля, после чего пополнить баланс в мобильном приложении "Главная дорога". Списания будут происходить автоматически.

"В основе сервиса – технологии искусственного интеллекта, которые обеспечивают точность распознавания номеров и корректность начислений. Сейчас услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели. В перспективе доступ к сервису планируется расширить и для физических лиц", – рассказал Ликсутов.

На проспекте Багратиона за проезд начисляется и списывается плата по тарифу на 5% ниже базового, на северном обходе Одинцова для оплаты система автоматически открывает шлагбаум и списывает средства. Процесс происходит за 1–3 секунды.

Как подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, проспект Багратиона смог улучшить транспортную доступность более чем для 1,5 миллиона горожан и перераспределить потоки транспорта.

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 68 миллиардов рублей. Благодаря новому механизму удалось минимизировать бюджетные расходы, использовать современные решения и в сжатые сроки ввести трассу в эксплуатацию, пояснил Гарбузов.

Кроме того, проспект Багратиона поспособствовал сокращению перепробега машин примерно на 3 километра и снижению время в пути. Данная дорога интегрирована с северным обходом Одинцова.

Директор АО "Новое качество дорог" Вячеслав Некрасов указал, что технология распознавания госрегистрационных знаков способна делать процесс оплаты автоматическим. Система может фиксировать проезд и формировать начисления.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что финальный участок Московского скоростного диаметра (МСД) на юге столицы закончат в 2026 году. Он проходит вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

На финальном участке возведут 6 искусственных сооружений. В их число входит тоннель по основному ходу МСД на пересечении с Бакинской улицей, а также 2 эстакады-съезда с Липецкой улицы на основной ход диаметра в сторону Каширского и Симферопольского шоссе.

Новости Москвы: новая дорога появится на севере Москвы

Читайте также


транспортгород

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика