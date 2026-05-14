14 мая, 11:41

Город

Дорожно-ремонтные работы начались на улице Ильинке в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Ремонт дорог стартовал на улице Ильинке в Москве. В рамках работ специалисты обновят около 6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Одна из старейших улиц Москвы проходит от Красной площади до площади Ильинские Ворота. Ее протяженность составляет 550 метров.

Сначала специалисты выполнят фрезерование старого полотна, после чего уложат новое и нанесут разметку. Работы будут проводиться в основном в ночное время с частичным ограничением движения.

Последний раз ремонт асфальта проводили на Ильинке в рамках комплексного благоустройства в 2019 году. На улице находится большое количество уникальных памятников архитектуры, включая Старый Гостиный Двор, доходный дом Троицкого подворья и дом Московского купеческого общества.

В 2019 году здесь сделали комфортное пространство для пешеходов и автомобилистов. Воздушные линии убрали под землю, расширили тротуары и выложили их гранитной плиткой, установили фонари и разбили газон. Также специалисты обновили фасады шести зданий.

В рамках земляных работ на месте храма Николая Чудотворца "Большой Крест" в районе дома 21 нашли фундамент церкви, возведенной в конце XVII века и снесенной в 1934 году. Данное место обозначили при помощи сигнации из гранитных элементов.

Ранее работы по замене асфальта начались на Третьем транспортном кольце (ТТК). Сейчас они ведутся на Тульской эстакаде и прилегающих съездах, а также в Кутузовском тоннеле. Вместе с тем планируется обновить дорожное покрытие на участке от шоссе Энтузиастов, включая съезды, до Остаповского проезда и на Автозаводском мосту.

