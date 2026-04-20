Почти 30 участков дорог на МКАД отремонтируют в 2026 году

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут замену асфальтового покрытия почти на 30 участках Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог", – заявил вице-мэр.

Ремонт пройдет в несколько этапов. Сначала дорожники сфрезеруют старый слой, обновят смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новый асфальт и нанесут разметку.

Работы затронут участки между улицей Капотней и Бесединской транспортной развязкой, Ярославским шоссе и Хабаровской улицей, а также между Калужским и Киевским шоссе. Уточняется, что из-за интенсивного движения на МКАД образуется колейность, которая доставляет неудобства водителям и влияет на безопасность.

Ремонт будут проводить в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать заторов. Для укладки асфальта используются смеси с собственных заводов города.

Ранее стало известно, что специалисты построили и модернизировали 120 километров сетей водоснабжения и свыше 85 километров канализации. Работы проходили во всех административных округах Москвы. Во время ремонта и капремонта коммуникаций применяли современные технологии и оборудование.